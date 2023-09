Cade in mare da motoscafo | natante la investe e muore

(Di giovedì 7 settembre 2023) Una donna di circa 50 anni, di cui non è stata resa nota l'identità, è morta in, al largo di Zambrone, nel Vibonese, dopo essere stata investita dalda cui era caduta accidentalmente. ...

Una donna di circa 50 anni, di cui non è stata resa nota l'identità, è morta in mare, al largo di Zambrone, nel Vibonese, dopo essere stata investita dal motoscafo da cui era caduta accidentalmente. La vittima era una turista in vacanza insieme al marito.

(ANSA) - ZAMBRONE, 07 SET - Una donna di circa 50 anni, di cui non è stata resa nota l'identità, è morta in mare, al largo di Zambrone, nel ...Per ritrovare il corpo si era alzato in volo anche un elicottero. Recuperato nel tratto di mare antistante alla spiaggia di Zambrone VIBO VALENTIA È stato recuperato dalla Guardia costiera nel tratto ...