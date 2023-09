Cacciatori | «Un’Italia senza Egonu è un suicidio sportivo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 settembre 2023) Mauriziaex pallavolista che nel 2002 fu la grande esclusa del Mondiale d’oro ha parlato del casoalla Gazzetta dello Sport“Inutile girarci intorno, stavolta si è perso il senso di appartenenza, di attaccamento alla maglia. Non si è capito che così rischiamo seriamente di giocarci una medaglia olimpica” La posizione dellaè chiara e forte, “è un. Capisco Mazzanti, non deve essere facile rappresentare un punto di riferimento per le giocatrici, ma ha sbagliato a escludere chi non lo seguiva più. Prendiamo la partita con la Turchia, da palleggiatrice mi sono messa nei panni di Orro che non riusciva a gestire la partita, a scalare le marce. Non avevamo un piano B, alla prima ...