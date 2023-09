Cacciatori | Un' Italia senza Egonu è un suicidio sportivo

Non si è capito che così rischiamo seriamente di giocarci una medaglia olimpica' La posizione dellaè chiara e forte, 'Un'senza Egonu è un suicidio sportivo. Capisco Mazzanti, non ...... Bosetti e Chirichella accantonate per una presunta "fronda anti - Ct" di cui ha parlato una giocatrice brasiliana di stanza inai media del suo paesecome Egonu: allontanata per ...Mauriziaè un fiume in piena: da tifosa speciale con 228 presenze in azzurro ha sofferto ... con tutto quello che può significare adesso per l'. La sua. "Inutile girarci intorno,...

Cacciatori: "Io sto con Paola. Che errore l’Italia senza Egonu" La Gazzetta dello Sport

Maurizia Cacciatori sta con Paola Egonu. I consigli dell'ex palleggiatrice per superare lo strappo col Ct Mazzanti e rilanciare l'Italia del volley.Commentatori e grandi ex del volley schierati al fianco di Paola Egonu, pubblico dalla parte di Mazzanti. Abbiamo chiesto ai nostri lettori di prendere una posizione sul caso che sta agitando il mondo ...