Caccia | il Consiglio Regionale campano cede | ancora una volta | alle pressioni della lobby venatoria

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) San Nicola la Strada. La Regione Campania appare sempre più in totale balia delle associazioni venatorie. Il 5 settembre il TAR Campania, a seguito del ricorso depositato lo scorso anno da LIPU e WWF, ha pubblicato la sentenza sul calendario venatorio 2022/23 in cui, accogliendo il ricorso e riconoscendo le ragioni delle due associazioni, ha condannato la Regione e le sei associazioni venatorie intervenute a suo fianco, a pagare a LIPU e WWF 2.000 euro (soldi che per la Regione pagheranno tutti i cittadini!). La Regione, infatti, a settembre dello scorso anno, modificando il calendario venatorio prentemente pubblicato e non graditoassociazioni venatorie senza acquisire il previsto parere del CTFVR e dell’ISPRA, aveva anticipato la data di aperturastagioneal 18 settembre e non aveva tenuto ...