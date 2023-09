Bullismo anti gay Offeso e aggredito ' Ora ho paura a girare nelle strade sotto casa'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Bottigliate e parolacce, terrore per un ragazzo mentre passeggia 'A scuola sono sicuro, nel mio paese no. Ho timore a uscire'. Lo sfogo della mamma via social: 'Quelli sono solo 'popp'' ...

sospensione, condotta Lo scorso giugno su iniziativa del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, al termine di un incontro con i tecnici del Ministero e tenuto ......testa nella sabbia e le uniche volte che la tirano fuori è per fare una qualche campagna retorica sulo su qualche fantasma della libertà. Ma è solo retorica, è tutta roba del sistema e...

Bullismo anti gay Offeso e aggredito "Ora ho paura a girare nelle ... LA NAZIONE

proprio nel giorno in cui la Camera ha dato il via libera alla proposta di legge bipartisan sul contrasto al bullismo e cyberbullismo. Sarà inoltre inserita la norma che prevede la stretta