Buffetti e Olivetti siglano accordo per cessione del ramo d' azienda

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il Gruppo TIM, attraverso, e(Gruppo Dylog) comunicano di aver siglato unper l'acquisizione da parte dideld'didedicato ai sistemi di cassa per il settore retail. L'intesa amplierà il portafoglio dell'offertain un mercato in cuidetiene una quota significativa; per questointende effettuare importanti investimenti in nuovi prodotti e servizi per i rivenditori. Grazie a una rete di oltre 800 punti vendita diffusi su tutto il territorio nazionale,si consolida così come punto di riferimento italiano per il mondo del lavoro. Pere il Gruppo TIM l'iniziativa ...