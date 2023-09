Bufera Sinner | l’attacco è durissimo | “Va squalificato”

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 7 settembre 2023) In queste ultime ore l’ex stella del Tennis ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti della promessa italiana Jannik, che non parteciperà alla Coppa Davis. Manca sempre meno all’inizio delle Final Eight valide per la Coppa Davis di tennis, che dal 13 al 17 settembre vedrà l’Italia di Filippo Volandri impegnata in quel di Malaga per tentare di accedere alle fasi successive. C’è però da registrare una grande nota negativa per la squadra azzurra, che non potrà contare sulla presenza di Jannik, escluso dalla lista dei convocati. A prendere parte alle prossime sfide saranno: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, pronti a portare in alto l’orgoglio e il tricolore italiano in questa competizione. Oltre aperò, mancheranno all’appello anche i volti di Fognini ...