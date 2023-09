Btp Valore con cedole trimestrali | dal 2 al 6 ottobre la seconda emissione | cosa sapere

Secondo una casa di investimento i depositi potrebbero ricevere un'ulteriore pressione nelle prossime settimane in vista del lancio del nuovoda parte del Tesoro atteso a inizio ottobre. ...- - > . In arrivo una nuova emissione del, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali . Il ministero dell'Economia e delle finanze oggi ha annunciato che la seconda emissione avrà luogo da ...torna sul mercato obbligazionario con la seconda emissione a ottobre , come annunciato dal Mef. Il titolo di Stato pensato esclusivamente per i risparmiatori individuali e affini (il ...

Mef: torna il BTP Valore. Dal 2 al 6 ottobre la seconda emissione MEF

Il dato sull’inflazione italiana di agosto è stato reso noto nei giorni scorsi. L’indice dei prezzi al consumo ha segnato un aumento tendenziale del 5,5% e mensile… Leggi ...Secondo una casa di investimento i depositi potrebbero ricevere un'ulteriore pressione nelle prossime settimane in vista del lancio del nuovo BTp Valore da parte del Tesoro atteso a inizio ottobre.