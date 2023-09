Brunello Cucinelli | la vera anima del menswear di lusso

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Una domenica sera, sulla collina umbra dove vive, si è tenuto un party di compleanno di proporzioni epiche. Il mogul delha compiuto settant'anni e ha più di una ragione per festeggiare: il brand ha infatti annunciato di aver realizzato, nel 2023, le vendite migliori in quarant'anni di attività, con la previsione di toccare il miliardo di dollari. I cinquecento presenti, tra amici, clienti e celebrità ospiti a Solomeo – il borgo medievale chesta restaurando con cura da decenni – hanno ricevuto qualcosa in più di una fetta di torta. Ad esempio, un fashion show. Un lungo discorso filosofico. Una montagna di cibo e botti di vino. Oltre all'occasione di visitare Solomeo, il paesino che nel mondo delha acquisito uno status mitologico. ...