Bruegel chiede un piano per gli investimenti verdi

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – L'Unione Europea dovrebbe approntare unper gli, prevedendo anche regole di bilancio che consentano ai Paesi più indebitati di rallentare nel percorso di riduzione del debito pubblico, a patto che realizzinovolti a ridurre le emissioni inquinanti. A raccomandarlo è un paper del think tank, "Un nuovo quadro di governance per salvaguardare il Green Deal europeo”, scritto in collaborazione da Jean Pisani-Ferry, Simone Tagliapietra e Georg Zachmann. Ilper gli, spiegano, dovrebbe garantire che, dopo la graduale eliminazione degli attuali finanziamenti per la ripresa dalla pandemia nel 2026 (Next Generation Eu terminerà in quell'anno), le sovvenzioni ...