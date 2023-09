Bruce Springsteen ha l’ulcera | rinviati concerti di settembre

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) –ha posticipato le date del suo tour negli Stati Uniti previste per tuttoper curarsi un'ulcera peptica. Il 73enne, leggenda del rock, aveva già annullato duead agosto ma avrebbe dovuto tenerne altri otto questo mese. In un comunicato, invece, si fa sapere che "è in cura per i sintomi dell'ulcera peptica e la decisione dei suoi consulenti medici è che dovrebbe rinviare il resto dei suoi spettacoli di". Le ulcere peptiche sono piaghe che si aprono nel rivestimento dello stomaco o dell'intestino tenue. Possono causare dolore all’addome, cattiva digestione, bruciore di stomaco, reflusso e nausea.ha detto che lui e la sua E Street Band avevano "il cuore spezzato nel dover posticipare questi spettacoli". ...