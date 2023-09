Briatore | “Dimagrito per malattia? Sto benissimo”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il manager dopo l'apparizione in tv su Rete 4: "Non preoccupatevi" “Sto da dio, non preoccupatevi. Sono, in un anno ho perso 20 chili”. Flaviosmentisce le voci allarmanti sulla sua salute e ribadisce che il dimagrimento evidente, sottolineato anche da Bianca Berlinguer su Rete 4 nella prima puntata di E’ sempre Carta Bianca, è legato esclusivamente al controllo della dieta. “Non preoccupatevi, sarò ancora con voi spero per tanto tempo. Mangio poco e faccio attenzione al cibo, tra un pasto e l’altro faccio trascorrere 16 ore”, dice ribadendo che i risultati sono legati al digiuno intermittente. “Sto, sono in salute e in forma! Grazie a tutti i miei follower (poi vi racconterò la mia dieta)”, dice. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

