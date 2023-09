Breve storia degli acquisti saltati in Serie A

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il calciomercato è il regno dei se. E se Messi fosse andato al Como? E se Cristiano Ronaldo avesse firmato per il Parma? Spesso sono retroscena al limite del fiabesco, operazioni di mercato più millantate che possibili, perché dopotutto i DS trattano centinaia e centinaia di calciatori e chissà quante volte sono un buco nell’acqua. A volte però succede: trasferimenti di mercato fatti e finiti saltano all’ultimo per i motivi più disparati aprendouniversi paralleli in cui non andremo mai. Solo nelle ultime settimane l’abbiamo visto con Samardzic all’Inter, Castrovilli al Bournemouth e Gabri Veiga al Napoli. Giocatori che avevano firmato o quasi e che per tre motivi diversi invece hanno avuto sorte diversa (procuratori, visite mediche, Arabia Saudita). Laè piena di questi quasi colpi e vale la pena provare a ricostruire i migliori, in ...