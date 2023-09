Brandizzo | Repubblica contro Repubblica | cortocircuito

... per ora a carico di ignoti Alle 15:30, in piazza della Stazione, è arrivato il presidente della, Sergio Mattarella . Qui ha deposto un mazzo di fiori, rose gialle e lylium ......ristretta - appena 15 - dei vertici Associativi sarà ricevuta dal Presidente della, ... purtroppo, avvengono a pochi giorni da tragedie sul lavoro che si sono consumate a, in ...LA'Babygang, crociata di Salvini' apre il quotidiano Gedi. Nel taglio alto torna la ... In spalla torna la morte degli operai a('Strage di, i cinque operai morti per un ...

Il titolare della Sigifer dell’incidente di Brandizzo: “Quello era un lavoro banale, mai messo fretta agli op… La Repubblica

«No, non è assolutamente una cosa normale. Per noi la sicurezza è sempre stata al primo posto. I ragazzi lo sapevano. Non volevo nemmeno usassero il cellulare durante i ...Ho visto tutto. E ho pianto". Così il titolare della Sigifer, Franco Sirianni, in un'intervista a Repubblica, ricorda quei drammatici momenti dopo l'incidente di Brandizzo nel quale cinque suoi ...