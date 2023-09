Brandizzo | il tecnico di Rfi ammette in lacrime | Non mi avevano dato l' autorizzazione

(Di giovedì 7 settembre 2023) "No, non me l'data l'interruzione della linea". Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, in un articolo firmato da Giusi Fasano, così ildi Rfi-Rete ferroviaria italiana Antonio Massa nella serata del 31 agosto, il giorno dopo la strage di(Torino), avrebbe ammesso...

Antonio Massa è sopravvissuto all'incidente ferroviario di, dove sono morti 5 operai, travolti da un treno in corsa. Ildi Rfi è indagato per omicidio colposo e per disastro ferroviario. La Procura di Ivrea in questi giorni ha verificato che ......dicostata la vita a 5 operai. Antonio Massa, interrogato dai magistrati ha dichiarato: " No l'interruzione della linea non me l'avevano ancora data ". Il racconto in lacrime del...Così, in lacrime, ha parlato Antonio Massa, uno dei due operai superstiti alla strage di. ... E Antonio Massa, 46 anni,Rfi, "lo scorta ditta", il 30 agosto responsabile di squadra, ...

Brandizzo, chi è la 25enne Enza Repaci che ha detto "no" tre volte al tecnico Massa: «Non potete farlo» Corriere della Sera

Il tecnico Rfi Antonio Massa ha parlato di fronte ai magistrati: ha ammesso di non aver ricevuto l'interruzione della linea ...Non si tratterebbe di un caso isolato: in altre occasioni è capitato che lavori sui binari cominciassero nonostante il passaggio di treni ...