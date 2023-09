Brandizzo | gli operai morti per 750 euro di subappalto | «Un lavoro banale | sarebbero stati pagati anche in caso di ritardo»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Sette metri di binario. E 750di. I cinquedella Sigiferavevano un incarico minimo quella sera tra il 30 e il 31 agosto prima che il treno piombasse loro addosso. Ed erano lì perché era saltato un altro intervento. Mentre il titolare dell’azienda di Vercelli Franco Sirianni dice che si trattava di un, della durata al massimo di un’ora e mezza. E che se avessero comunicato ildel treno a Rete Ferroviaria Italianatuttilo stesso. «Ho pianto quando ho saputo della disgrazia. Non so nemmeno io come mi sento. Era un, c’era la scorta. Non capisco», ...

I famigliari delle vittime. I sindacati. Dipendenti o ex tali delle Ferrovie o di ditte appaltatrici.stessi indagati. Mancava una voce all'appello, da giorni, sulla strage di, tra le tante che hanno acconsentito sin qui a parlare in pubblico o le cui dichiarazioni ai magistrati sono ...20.57 Testimoni:operai con treni,già capitato Non sarebbe stato un caso isolato quanto avvenuto la sera del 30 agosto a, doveoperai si sono trovati a lavorare alla manutenzione dei binari della linea ferroviaria nonostante il passaggio dei treni. E' quanto è stato riferito agli inquirenti della procura ...La dinamica che secondo tuttiindizi emersi negli ultimi giorni ha portato alla strage di- lo svolgimento dei lavori sui binari anche in assenza della formale autorizzazione a seguito dell'interruzione della tratta ...

Brandizzo, gli operai al lavoro poco prima di essere travolti. La voce fuori campo: 'Quando dico 'treno' vi spostate' Repubblica TV

Antonio Laganà, fratello e collega di Kevin, la vittima più giovane della strage di Brandizzo e l’autore del filmato sui ... Parla la realtà, con il suo accento grossolano, le risate fuori posto e gli ...In questo modo tutte le comunicazioni, come è avvenuto per l’incidente di Brandizzo, non possono perdersi. La scorta deve a sua volta comunicare formalmente l’interruzione al capo squadra per l’inizio ...