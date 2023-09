Brandizzo | Antonio Massa ammette | “non mi avevano dato l’interruzione della linea”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 settembre 2023)una personale responsabilità: “non mi” A rendere critica la posizione di, il capocantiere che gestiva il lavoro dei cinque operai che hanno perso la vita nell’incidente ferroviario di, è il video reso pubblico pochi giorni fa, in cui si vede una delle vittime sul luogo di lavoro, poco primatragedia, e si sente una voce in sottofondo che dice chiaramente di allontanarsi quando avrebbe detto la parola “treno”, a indicare il sopraggiungere del convoglio. «Appena vi dico treno andate da quella parte», si sente dire nel video. Ciò metterebbe in evidenza quella che è stata ...