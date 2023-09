Borse europee in rosso con la frenata dell’export cinese Brilla Tod’s dopo i conti

(Di giovedì 7 settembre 2023) I listini in Australia, Corea del Sud e Cina sono scesi, mentre quelli giapponesi hanno ceduto i guadagni iniziali per restare invariati

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura dellecon il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...La paura di una recessione accompagnata dai deludenti dati tedeschi mette alle strette le. Più di tutte Milano (Ftse Mib - 1,54% a 28.211 punti) su cui pesa il crollo delle banche con l'eccezione della Popolare di Sondrio (+1,5%) con Unipol che ha chiesto alla Bce di salire. ...Gas crolla del 10%, lima dello 0,16% il greggio . L'incertezza sull'economia europea ha tenuto ancora banco sulle, che così hanno chiuso deboli. Anche l'Ocse, pur avendo confermato le previsioni di una crescita 2023 allo 0,9%, ha dipinto un quadro poco rassicurante, con rischi in aumento. Milano ha ...

Borse europee in rosso, Piazza Affari chiude con -0,29% L'Unione Sarda.it

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 set - Le Borse europee sono orientate al ribasso in vista dell'apertura: i nuovi timori sull'inflazione Usa, emersi dagli indici Ism del mese di agosto rela ...MILANO – Partenza debole per le Borse europee con i mercati che temono che la Fed possa mantenere ancora a lungo la propria impostazione restrittiva sul fronte dei tassi. Il dollaro continua a ...