Borsa | Milano fiacca - 0 | 5% con l' Europa | deboli Eni e Stm

I primi scambi confermano la partenza negativa dei listini europei, conche si muove sostanzialmente in linea alle Borse del Vecchio continente: l'indice Ftse Mib cede lo 0,5% e Stm che è di qualche frazione il titolo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione ......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Inizio di seduta fiacca per il principale indice delladi, che riporta un cauto - 0,39%, a quota 28.102,84 in apertura. 07 - 09 - 2023 09:02

Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,39% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve ribasso in avvio di giornata: la Borsa di Londra ha aperto in ...Effetto convertibile su Eni(-1,5%), spicca Tod's su conti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 set - Partenza in rosso per le Borse europee che seguono l'esempio di Wall Street, ieri ...