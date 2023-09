Borsa | Milano debole | pesano Fineco | Stm e Mps | bene Tim

(Di giovedì 7 settembre 2023) Piazza Affari chiude la seduta in ribasso ( - 0,2%), così come era iniziata dopo essersi portata per qualche ora in positivo. A zavorrare i listino sono state( - 5,74%), che ha reagito male ai ...

Infine, i conti semestrali fanno cadere Chargeurs alladi Parigi. Il titolo dello storico gruppo industriale francese ha perso oltre il 10% dopo aver concluso la prima meta' dell'anno con ...Piazza Affari chiude la seduta in ribasso ( - 0,2%), così come era iniziata dopo essersi portata per qualche ora in positivo.Piazza Affari termina la seduta in leggero ribasso. L'indice Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,20% a 28.155 punti.

Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,39% Agenzia ANSA

Piazza Affari chiude la seduta in ribasso (-0,2%). Fineco (-5,74%) e Stm (-4,06%) in calo, Mps (-2,67%) su ipotesi stampa, Bps (+2,44%) e Tim (+2,08%) in rialzo. Utilities e Tod's (+3,75%) sopra le at ...Piazza Affari chiude la seduta in ribasso (-0,2%), così come era iniziata dopo essersi portata per qualche ora in positivo. (ANSA) ...