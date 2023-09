...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...Piazza Affari termina la seduta in leggero ribasso. L'indice Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,20% a 28.155 punti. . 7 settembre 2023...tradizione - si legge nella ricerca - Riteniamo che la solida pipeline della società la metta in una buona posizione per trarre vantaggio dallo sviluppo del mercato residenziale nella città di,...

Borsa: Milano chiude in leggero ribasso (-0,20%) QUOTIDIANO NAZIONALE

Piazza Affari termina la seduta in leggero ribasso. L'indice Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,20% a 28.155 punti.Euro/dollaro sotto quota 1,07. Brent resta sopra 90 $ (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 set - Tornano in primo piano i timori sui tassi d'interesse e le Borse frenano ancora, in attesa delle ...