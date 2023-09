Borsa | Milano cede - 0 | 24% con l' Europa e i produttori di chip

(Di giovedì 7 settembre 2023) Piazza Affari ha girato in calo ( - 0,24%) insieme agli altri listini europei, dove soffrono i fornitori di Apple, che da parte sua scivola anche oggi sul Nasdaq. Pesante Stm ( - 4%) come i...

Piazza Affari ha girato in calo ( - 0,24%) insieme agli altri listini europei, dove soffrono i fornitori di Apple, che da parte sua scivola anche oggi sul Nasdaq.Si posiziona sotto la parità il comparto beni industriali a, che retrocede a 40.840,33 punti. 07 - 09 - 2023 17:00Ancheè poco sopra la parità (+0,07%) al pari di Francoforte (+0,03%). Più toniche Parigi e Londra guadagnano lo 0,3%. A Piazza Affari sul podio Snam (+1,37%), Mediobanca (+1,12%) e Pirelli (+...

