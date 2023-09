(Di giovedì 7 settembre 2023) Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: il primo indiceMib segna undello 0,39%, l'All share un ribasso dello 0,36%. . 7 settembre 2023

BUZZIAvvio di seduta negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,39%, l'Ftse All share un ribasso dello 0,36%. ....automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...

Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib -0,39% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un calo dello 0,39%, l'Ftse All share un ribasso dello 0,36%. (ANSA).MILANO Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in rialzo sulle aspettative che la Fed sia ormai alla fine del ciclo di rialzi dei tassi di interesse e che Pechino ampli i… Leggi ...