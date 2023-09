Borsa | L' Europa termina in ordine sparso | Francoforte - 0 | 14%

Chiusura in ordine sparso per le Borse europee. Francoforte ha perso lo 0,14% mentre Parigi ha terminato sopra la parità (+0,035). Fuori dall'eurozona meglio ha fatto meglio Londra (+0,21%). . 7 ...Inla produzione industriale tedesca in calo conferma le difficoltà della Germania così come ...punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La......2% a 122,9 milioni di euro, mentre nel resto d'è cresciuto del 14% a 116,7 milioni. La ... Sulla scia della semestrale, il titolo Tod's in mattinata registra un +2,75% alladi Milano, al ...

Borsa: Milano cede (-0,24%) con l'Europa e i produttori di chip - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Euro/dollaro sotto quota 1,07. Brent resta sopra 90 $ (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 set - Tornano in primo piano i timori sui tassi d'interesse e le Borse frenano ancora, in attesa delle ...I listini europei hanno chiuso in calo, con Apple in ribasso e i fornitori che soffrono. STM, Infineon, Ams-Osram, Zordic Semi soffrono le attese di una stretta cinese sull'uso di Iphone.