Borsa | l' Europa parte leggermente negativa | Londra - 0 | 4%

(Di giovedì 7 settembre 2023) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve ribasso in avvio di giornata: ladiha aperto in calo dello 0,4%, con Parigi e Francoforte negative dello 0,3%. . 7 settembre 2023

I primi scambi confermano la partenza negativa dei listini europei, con Milano che si muove sostanzialmente in linea alle Borse del Vecchio continente: l'indice Ftse Mib cede lo 0,5% e Stm che è di ...Mercati azionari del Vecchio continente tutti in lieve ribasso in avvio di giornata: ladi Londra ha aperto in calo dello 0,4%, con Parigi e Francoforte negative dello 0,3%. . 7 settembre 2023Nel corso della serata del 1 settembre Pitasi Stefano ha vinto il Festival Una Voce per, ... Inoltre, Matteo Camellini ha ricevuto unadi studio del valore di 1.000 da UNEMIA (Unione ...

Borsa: Milano fiacca (-0,5%) con l’Europa, deboli Eni e Stm La Sicilia

Piu' contenuto il calo di Parigi e Madrid. A Milano subito giu' Eni (-1,6%) che collochera' un prestito obbligazionario convertibile in azione da 1 miliardo di euro. Piatta Mps, dopo il tonfo di ieri ...I primi scambi confermano la partenza negativa dei listini europei, con Milano che si muove sostanzialmente in linea alle Borse del Vecchio continente: l'indice Ftse Mib cede lo 0,5% e Stm che è di qu ...