Borsa | Europa positiva | a Milano giù Stm per iPhone in Cina

(Di giovedì 7 settembre 2023) Procedono in leggera crescita le Borse europee dopo il dato migliore delle attese sulle richieste di sussidi di disoccupazione in Usa nella settimana terminata il 2 settembre, scese ai minimi da ...

Procedono in leggera crescita le Borse europee dopo il dato migliore delle attese sulle richieste di sussidi di disoccupazione in Usa nella settimana terminata il 2 settembre, scese ai minimi da

A Piazza Affari sul podio Snam (+1,37%), Mediobanca (+1,12%) e Pirelli (+1,05%), sempre pesanti Fineco (-4,91%), dopo il dato sulla raccolta ad agosto, e Stm (-4,4%) in linea con i concorrenti europei ...Le Borse europee procedono in leggera crescita, con Milano poco sopra la parità. Wall Street è in marginale crescita, con Nasdaq in calo. Snam, Mediobanca e Pirelli in rialzo, Fineco e Stm in ribasso.