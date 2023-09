Boom di cause per tutelare l’ambiente | più di 2000 in soli cinque anni

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Dal 2017 al 2022 il numero totale disui cambiamenti climatici è più che raddoppiato passando dalle 884che erano state individuate nel 2017 alle 2.180 raggiunte nel 2022. Lo rivela il rapporto Global Climate Litigation Report: 2023 Status Review pubblicato da Unep (il programma della Nazioni Unite per) dal Sabin Center for Climate Change Law della Columbia University. Il rapporto analizza la climate litigation, ovvero il fenomeno delle azioni legali avanzate per contrastare il cambiamento climatico. Chi agisce in giudizio può farlo per diversi scopi: imporre a governi o aziende determinati standard per limitare le emissioni di gas serra, bloccare progetti specifici che rischiano aumentare le emissioni, chiedere il risarcimento del danno derivante dal climate change, e simili. L’aumento ...