Bologna | Di Vaio torna sull'addio di Arnautovic | 'Non era mai stato un obiettivo dell'Inter | non me l'aspettavo'

Il d.s del, Marco Di, presenta in conferenza stampa il nuovo acquisto Riccardo Calafiori. Guarda il ...Introdotto dalla prefazione di Marco Di( 'abbiamo seguito tutta la sua evoluzione in quel di ... mentre in questa stagione le cose stavano cambiando e ilmi ha invogliato a tornare in ...... Riccardo Calafiori , all'inizio della propria nuova avventura con la maglia del: "Motta ... La conferenza di Calafiori è stata introdotta da Di: "Conosciamo tutti Riccardo, si è messo in ...

Dal Bologna non si muove più nessuno, Di Vaio "Moro e van ... èTV

Di Vaio ha parlato in conferenza nel giorno della presentazione di Riccardo Calafiori, accostato anche al Milan sul mercato Le parole di Di Vaio in conferenza nel giorno della presentazione di Riccard ...Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato del mercato appena concluso e di alcuni intrecci col Milan Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione di Riccardo Calaf ...