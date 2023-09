Bologna | Calafiori | «Motta ha inciso sulla mia scelta di tornare in A»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Le parole di, nuovo acquisto delarrivato dal Basilea: «Voglio dimostrare a pieno quanto posso ancora fare» Riccardo, nuovo acquisto delarrivato negli ultimi giorni di mercato dal Basiliea ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Di seguito le sue parole. RITORNO IN SERIE A – «Ladi andare a Basilea é stata giusta perché era una squadra europea che giocava le coppe. Al contrario di quello che ci era stato prospettato tanti giocatori sono andati via e da qui é nata la possibilità e la voglia diin Italia». PRIMA IMPRESSIONE SU– «Una brava persona che può diventare un grande allenatore. Io sono pronto a cogliere tutto quello che mi dirà, a imparare e a giocare». IL LAVORO SUI TERZINI HA ...

