Blitz interforze a Roma e Napoli | 800 i militari impiegati

(Di giovedì 7 settembre 2023) . Interessati i quartieri di Tor Bella Monaca ae i Quartieri Spagnoli a“Lo Stato si riappropria di quegli spazi che la criminalità pensa di possedere. Nulla è inespugnabile, questa è un’operazione di sicurezzacon Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ed altri enti. Nel corso del servizio stiamo monitorando anche gli immobili occupati abusivamente” sono queste le parole di Francesco Rattà, Vicario del Questore di, commentando la massiccia operazione delle forze di polizia messa in atto ae Milano. Alle prime luci dell’alba di oggi, 7 settembre, oltre 800della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste operazionicon modalità “Alto ...

