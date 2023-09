Blitz ai Quartieri Spagnoli | Tajani | “Il governo si batte per la legalità contro mafia e droga”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Da Roma a Napoli, fino a Vibo Valentia. Operazioni all’albala criminalità con uomini e donne della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, che ringrazio. Orgoglioso di questoche siper la, per restituire ai cittadini territori più sani”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

IlneiSpagnoli: 300 uomini a Napoli . Il dopo Caivano . Ila Tor Bella Monaca: 500 uomini impegnati a Roma. A Roma è stata coinvolta anche la polizia locale. La zona in cui si ...Nel Capoluogo Campano l'attività è in corso di svolgimento nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei cosidetti "Spagnoli" ed è volta all'esecuzione di numerose perquisizioni ...... nel suo intervento, si riferisce alla maxi operazione a Roma e Napoli, con 800 membri delle forze dell'ordine in campo a Tor Bella Monaca e neiSpagnoli , due giorni dopo ilal Parco ...

Blitz oggi a Roma e Napoli, perquisizioni a Tor Bella Monaca e Quartieri Spagnoli per armi e droga: ultime news Adnkronos

È in corso, dalle prime luci dell’alba, una vasta operazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nel quartiere Montecalvario, precisamente nella zona dei cc.Sono 84 gli arresti in tutta Italia nell'ambito dell'operazione antimafia "Maestrale - Carthago". Due blitz in corso anche a Napoli e Roma.