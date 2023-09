Blitz ai Quartieri Spagnoli | sequestrati 110mila euro in contanti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSfiora iil totale dei sequestri in denaro contante messi a segno nell’ambito delinterforze “Alto Impatto” scattato all’alba neidi Napoli. Per la precisione poliziotti, finanzieri e carabinieri hanno trovato 108.355, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento di azioni illecite. Tra le armi sequestrate anche una pistola Taurus calibro 22, numerose cartucce e uno sfollagente telescopico. Poi ci sono 135 grammi di hashish, 95 di cocaine e 5 di marijuana. In una cassetta elettrica di derivazione sono stati invece trovati documenti risultati falsi. I tre arresti riguardano uno straniero, originario del Gambia, accusato di atti persecutori e una persona a cui vengono contestati i reati detenzione ...