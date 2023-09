Blitz a Roma e Napoli | al setaccio zona di Tor Bella Monaca e Quartieri Spagnoli

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) –ad Alto Impatto a. Dall'alba di oggi, 7 settembre, in campo oltre 800 uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le operazioni vanno in scena in particolare neidi Tore Montecalvario, neidi. Le due vaste operazioni hanno l'obiettivo di ripristinare la legalità in zone ad alta densità criminale per garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio delle forze dell’ordine. Le operazioni prevedono numerose perquisizioni per la ricerca di armi e droga. Al'attività, pianificata in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e ...