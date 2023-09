Blinken | Kuleba e lo sharp power chirurgico delle patatine del McDonald’s

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’immagine è eccezionale e per questo è online su tutti i media del mondo: i ministri degli Esteri di Stati Uniti e Ucraina, il segretario di Stato Antonye Dmytroche mangiano seduti a un tavolo di undi Kyiv. Non c’è solo il soft, ossia l’abilità di un potere politico di persuadere, convincere, attrarre e cooptare, tramite risorse intangibili quali “cultura, valori e istituzioni della politica” — come spiega Wikipedia riprendendo il saggio magno di Joseph Nye, padre nobile del tema. Siamo davanti a. E non sono solo due colleghi che diventati quasi-amici — la cui amicizia è costruita sulla disponibilità del primo a difendere l’altro da un’aggressione ingiusta – si raccontano, davanti ae ...