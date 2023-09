Blinken in Ucraina | Straordinaria resilienza del popolo

Cosi' il Segretario di Stato Antonyparlando pubblicamente alla stampa durante la visita a Yahidne, nell'oblast di Chernihiv, guidato da ufficiali ucraini. 7 settembre 2023Si tratta del primo viaggio nella capitale di un alto funzionario statunitense dall'inizio della controffensivaha visitato Kiev per la prima volta insieme al capo del Pentagono ...L'immagine è eccezionale e per questo è online su tutti i media del mondo: i ministri degli Esteri di Stati Uniti e, il segretario di Stato Antonye Dmytro Kuleba che mangiano seduti a un tavolo di un McDonald's di Kyiv. Non c'è solo il soft power, ossia l'abilità di un potere politico di persuadere,...

Raid russo su un mercato, 17 morti. Parti di drone in Romania, il presidente: violata sovranità Nato - Blinken a Kiev, tappa al McDonald's con Kuleba - Blinken a Kiev, tappa al McDonald's con Kuleba RaiNews

Ma stiamo vedendo anche qualcos'altro di incredibilmente potente: la straordinaria resilienza del popolo ucraino". Cosi' il Segretario di Stato Antony Blinken parlando pubblicamente alla stampa ...Il segretario di Stato statunitese Antony Blinken ha promesso aiuti all'Ucraina per un miliardo di dollari. Washington consegnerà anche munizioni anticatto all'uranio impoverito. Durante la visita un ...