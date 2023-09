Bisoli | 'Brescia a vita | telefono staccato per il mercato'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il centrocampista del, Dimitriha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Quest'estate suonava il...

vanno controcorrente. Ti dicono che le bandiere ancora resistono, che i tifosi ancora ci credono, che nei legami veri bisogna metterci la faccia. Quando va male, soprattutto: allora ...Atteggiamento giusto e motivazioni alle stelle: "Il blasone di una piazza comeha ... Ho conosciuto lo zoccolo duro di questa squadra, c'è grande senso di appartenenza: con gente comeo ...Dimitrigiura fedeltà al. Il capitano delle 'Rondinelle', intervistato per la Gazzetta, ha raccontato la sua estate difficile, tra la riammissione della squadra in Serie B e un mercato che lo ...

Bisoli, capitan futuro: "A Brescia mi sento campione, ma devo meritarlo" La Gazzetta dello Sport

Dimitri Bisoli racconta il suo legame con il Brescia, squadra per cui gioca da ormai otto anni e di cui è diventato capitano ...E' stato uno dei tormentoni estivi del mercato rosanero. Il nome di Dimitri Bisoli, infatti, è stato accostato molto spesso al Palermo, specialmente a inizio giugno. Poi la trattativa è sfumata, ...