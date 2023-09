Biotech | un comparto da record Il report Enea e Assobiotec

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 settembre 2023) Con 823 imprese, quasi il doppio rispetto al 2008, il settore delle biotecnologie cresce in Italia. Non quanto Stati Uniti o Cina, dove i colossi occupano il mercato con fette da migliaia di miliardi di dollari ormai da anni, ma anche le impreseitaliane hanno comunque impresso una spinta sugli investimenti in uno dei comparti industriali più innovativi. A dirlo è l’ottavo“Le imprese di biotecnologie in Italia”, stilato dasulla base delle informazioni raccolte direttamente dalle aziende a fine 2022 e dai bilanci disponibili del 2021. Il peso della salute e l’ascesa della bioeconomia Il 74%, la parte più consistente del fatturato registrato dalle imprese nel 2021, è ancora ascrivibile all’ambito della salute umana. Sale però anche la quota guadagnata dalla bioeconomia, cioè la ...