Bilbao; persone sollevano un pullman per salvare un anziano | video

- in Spagna, a Madrid e, dove operava il nostro servizio Alpha - Plus (Aggiornamento ... Fu un convegno a cui parteciparono moltissimee il cui successo ebbe una ricaduta sui principali ......frammentazione e della combinazione lo si ritrova nel museo di Guggenheim di Frank Gehryo ... I suoi disegni assomigliano a istruzioni per coreografie e spazi, dove sono raffiguratei cui ...... dopo il lungo viaggio che daci ha riportato in Italia, abbiamo condiviso insieme le nostre ... momento in cui poter RESPIRARE ARIA PURA, RISCOPRENDO lati di noi e delleche ci stanno ...

Decine di persone sollevano un autobus a Bilbao: ecco cos’è successo Corriere TV

Un anziano è rimasto intrappolato dopo che un autobus lo ha investito. I passanti e i vicini che si trovavano nella zona dell'incidente non hanno esitato a prestare soccorso: hanno sollevato l'autobus ...Un uomo anziano età è stato investito da un autobus ed è rimasto intrappolato. Guarda il video del soccorso su LA7.