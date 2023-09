Bigon | «Natan? L’anno scorso tutti pensavano che Kim fosse più debole di Koulibaly»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 7 settembre 2023) Albertino, allenatore del secondo scudetto del Napoli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, a firma Salvatore Malfitano. «Non c’è dubbio che possa farcela anche il francese, perché la squadra ha tutte le armi per poter concorrere fino alla fine». Avendo perso Kim e acquistato, il Napoli si è indebolito? «Se dobbiamo discutere in termini di valore assoluto della linea difensiva, rispondo di sì, non posso che essere d’accordo. Ma anchesi faceva esattamente lo stesso di, quando il sudcoreano fu preso per sostituiree poi abbiamo visto com’è andata. Quindi, diamo tempo all’allenatore e al nuovo arrivato di inserirsi a dovere, così da capire esattamente la qualità del reparto e prendere le misure». Come si spiega l’astinenza così prolungata di ...