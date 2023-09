Berrettini svela le sue condizioni | “Purtroppo non ce la farò”

Leggi su notizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Matteoritorna a parlare sui social dopo il brutto infortunio alla caviglia agli US Open. E le notizie non sono assolutamente positive. Matteoè costretto a fermarsi ancora. L’infortunio alla caviglia patito agli US Open lo costringe a non rispondere alla convocazione da parte di Filippo Volandri per la fase a girone della Coppa Davis. A confermarlo è lo stesso tennista romano in un post pubblicato sui social.deve ancora fermarsi per un infortunio – Notizie.com – © Lapresse“Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato gravi lesioni come si era temuto – si legge nel post – ma non riuscirò a recuperare in tempo ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo e a partecipare alla serie di tornei che si terranno in Asia. Ho già iniziato la riabilitazione che spero mi possa far ricominciare a ...