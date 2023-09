Bernini | Cisia conferma nessuna irregolarità sui test medicina

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 7 settembre 2023) caption id="attachment 274569" align="alignleft" width="300" Anna Maria/caption"Allarmata no, perché dobbiamo affrontare la cosa in maniera professionale. Per questo abbiamo subito avviato un`indagine, abbiamo convocato i rettori e abbiamo convocato il Consorzioche gestisce idi.Proprio adesso ho visto che è uscito un comunicato del Consorzio in cui assicurano, come hanno comunicato anche a noi, che non sono state violate le banche dati e che isono avvenuti in maniera regolare". Lo ha detto il Ministro dell`Università e della Ricerca Anna Mariaintervento a Zapping su Rai Raio1 parlando dei Tolc die Chirurgia. "Abbiamo ereditato i Tolc che stanno dimostrando adesso se sono efficaci o meno. Al netto di questa cosa, che ...