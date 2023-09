Benzina e diesel a basso prezzo a settembre | ecco come fare a risparmiare tanto

Nella nostra regione, quindi, resta vietata la circolazione dei mezzieuro 1, 2, 3 e 4, quelli aeuro 1 e 2 e quelli a gpl metano euro 1. 'Il Governo ' ha aggiunto il ministro Pichetto ...... per lail prezzo medio praticato e' 2,100 euro/litro (2,098 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,035 e 2,176 euro/litro (no logo 2,003). La media del...Elaborazione a cura di 'Quotidiano Energia' . Ancora aumenti sulla rete carburanti. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dirisultano in salita per effetto dei rincari degli operatori negli ultimi giorni. E nuovi movimenti si registrano oggi sui prezzi raccomandati: a intervenire e' Eni con +1 centesimo su ...

Prezzi carburante in Italia: la situazione è allarmante Virgilio Motori

L’Area C di Milano rappresenta una zona a traffico limitato che abbraccia il cuore storico della città, racchiuso dalla Cerchia dei Bastioni. Per accedere a questa zona con un mezzo a quattro ruote, è ...Il caro benzina e diesel sta mettendo letteralmente in ginocchio intere famiglie. Una nuova sconcertante novità riguardo al caro benzina – Freepik.com – Mondofuoristrada.it A fare luce sulla ...