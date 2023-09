Benedetta Scuderi attacca Andrea Giambruno | Se l' orsa Amarena non fosse uscita non avrebbe incontrato il lupo - VIDEO

(Di giovedì 7 settembre 2023) L'attivista dei Verdiva a muso duro contro, nella trasmissione "Diario del giorno" del compagno della Meloni. Riprendendo proprio la vecchia frase del conduttore, che in un'ampia discussione sulle forme di autotutela riguardo il fatto di prevenire uno stupro, diceva: "Se

L'attivista dei Verdicommenta con il Fatto Quotidiano la risposta provocatoria data ad Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, nel corso della trasmissione Diario del giorno ...L'attivista dei Verdiè la donna che ha sfottuto Andrea Giambruno con una battuta in diretta. Il compagno della premier Giorgia Meloni durante la conduzione del suo programma su Rete 4 aveva parlato dello ...Giambruno riporta il pensiero di Saviano sull'orsa, chiede a(Europa Verde): 'È addirittura responsabile il governo'. Lei provoca: 'È responsabilità dell'orsa, non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il lupo'. ...

Giambruno ammutolito dall’attivista dei Verdi Benedetta Scuderi: “Colpa dell’orsa Amarena: se non fosse… Il Fatto Quotidiano

Chi è Benedetta Scuderi Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'esponente politica divenuta celebre sui social per il battibecco con Andrea Giambruno. Tutto quello che c'è da sapere su Benedetta ...Benedetta Scuderi è la giovane donna che ha spettinato Andrea Giambruno, conduttore e compagno della premier, con la semplicità di una battuta in diretta. Antefatto. Qualche tempo fa, l’incauto giorna ...