(Di giovedì 7 settembre 2023) L'attesa sta per terminare esta per tornare. Il programma di interviste condotto daha conquistato i telespettatori che aspettano intrepidi la nuova stagione....

non è l'unica ospite al momento confermata. Complessivamente, la produzione diha già annunciato che tra gli intervistati ci saranno Raoul Bova, Emanuele Filiberto Di Savoia, Fabrizio ...sta per mettersi nei guai E' nella lista degli ospiti di ...... Francesca Fagnani segna un gran colpo: la cantante tanto discussa sarà ospite Avereospite della prossima edizione diè sicuramente un gran colpo per la Fagnani, la quale pare ...

Belve, Arisa ritorna tra le grinfie di Francesca Fagnani. Ecco gli altri 6 vip confermati leggo.it

Tra gli ospiti confermati per la nuova edizione di Belve, condotto su Rai 2 da Francesca Fagnani, si aggiunge una famosa cantante italiana.Si avvicina la nuova stagione di Belve di Francesca Fagnani. Sono già stati confermati i primi ospiti che prenderanno parte al programma.