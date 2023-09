Belén Rodríguez | amore è una giornata in parapendio con il fidanzato Elio Lorenzoni

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ospite di un lussuoso resort in Trentino Alto Adige, la showgirl argentina ha provato l'esperienza del volo stretta stretta al suo nuovo

Dopo una lunga estate, sta pian piano iniziando la nuova stagione televisiva . Tra i ritorni più attesi dal pubblico, in cima c'è sicuramente quello di Belve , il programma divenuto ormai cult ...Da quando Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto con Elio Lorenzoni è stato un susseguirsi di foto. Il settimanale 'Chi' li ha paparazzati sulle Dolomiti ma la showgirl è andata oltre ...Kourtney Kardashian e Travis Barker, l'amore brucia sui red carpet 07/09/23 Fotogallery - Belen Rodriguez in topless pazza d'amore per Elio Lorenzoni 06/09/23 Fotogallery - Kim Rossi Stuart al parco ...