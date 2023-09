Beccato pusher 27enne | sequestrati oltre 100 grammi di hashish

(Di giovedì 7 settembre 2023) Marcianise. I serrati controlli del territorio svolti nel comune di Marcianise, in provincia di Caserta, dai carabinieri nella locale Stazione con particolare concentramento nelle ore serali e notturne, hanno consentito di bloccare e identificare un 26enne del luogo che, mentre passeggiava a piedi in via Mattarella di quel centro, aveva poco prima fermato un’autovettura in transito avviando un’accesa discussione con il giovane al volante. I militari dell’Arma, insospettiti dal suo atteggiamento che alla loro vista si è subito mostrato nervoso ed intollerante, hanno proceduto all’immediata identificazione e perquisizione personale e domiciliare rinvenendo, in suo possesso, un panetto didel peso di 100, una bustina contenente circa 10della medesima sostanza, un bilancino di precisione e materiale vario per il ...

L'uomo è statodagli Agenti del Commissariato di Modica nel corso di un servizio di prevenzione. In particolare, durante un controllo amministrativo all'auditorium Mediterraneo (noto come ex ...È questo il bilancio dell'operazione svolta a Verona che haun giro di spaccio di cocaina ... Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, ipreparavano le strisce di droga sugli schermi ...Momenti di tensione a Ostia, durante un arresto, quando un ragazzo di 16 anni è statocon oltre un chilogrammo di droga. Per impedire l'intervento della polizia di Stato, con gli agenti pronti a portare il caserma il minorenne, dai palazzi qualcuno ha pensato bene di lanciare ...

Beccato con oltre 4 chili di eroina in auto, arrestato pusher nel ... Corriere della Calabria

L'uomo è stato fermato dai poliziotti sulla statale 106 all'altezza di Steccato di Cutro. Era in compagnia di una donna ...L’uomo è stato beccato dagli Agenti del Commissariato di Modica nel corso di un servizio di prevenzione. In particolare, durante un controllo amministrativo all’auditorium Mediterraneo (noto come ex ...