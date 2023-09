Beautiful anticipazioni | puntate americane | Steffy potrebbe perdere tutto!

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 7 settembre 2023)Forrester è davvero esasperata nelledi, infatti lesvelano che la giovane manager sta pensando di prendere una decisione drastica, anche se molto difficile che riguarda lei, i suoi figli, Finn e il matrimonio. Qualcosa non va per il verso giusto, come lei aveva sperato e la presenza di Sheila nella vita del marito, non è proprio tollerabile per lei. La Carter è scaltra e riesce giorno dopo giorno ad insinuarsi sempre di più nella vita del figlio, provocando una spaccatura sempre più profonda tra lui edi, Sheila è troppo vicina! Nonostante tutto quello che ha fatto, Finn ha il cuore tenero e non riesce a chiudere per sempre con Sheila. Questo spaventa ...