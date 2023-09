Battisti | continua la battaglia con la casa discografica

...incorporano le interpretazioni a suo tempo eseguite da Lucio, né di utilizzare le medesime registrazioni fonografiche per la pubblicità di prodotti commerciali". In secondo luogo,...... alcuni già partiti, che potrebbero rivoluzionare lo skyline di viale Cesaree via ... Maxi officina Chi invecea puntare su Rovato è Ferrovienord, che ha scelto la cittadina dell'Ovest ...l'attività svolta dalla Polizia Locale anche sul fronte del contrasto alla prostituzione su ... Piazzale Cesare, Via Savonarola, Via Mameli, Via Ravegnani, Via Graziani, Via Dardanelli,...

Gli eredi di Lucio Battisti hanno vinto la causa in appello contro ... Billboard Italia

A pochi giorni dal venticinquesimo anniversario della scomparsa di Lucio Battisti, continua la querelle intorno ai diritti sulla sua musica. Gli eredi del cantante, Grazia Letizia Veronese e Luca ...Sono passati quasi 25 anni dalla scomparsa di Lucio Battisti, eppure non accenna ad interrompersi la querelle che ruota attorno alla sua musica. Questa volta, ad alimentarla è stata la Sony Music, la ...