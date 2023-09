Batistuta sindaco di Firenze? “Non scendo in politica”

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Gabriel Omarnon si candida adi. Batigol, ex centravanti della Fiorentina, smentisce le voci relative ad una sua discesa in campo in. "Voglio smentire le notizie che mi presentano come possibile candidato a. Non partecipo allané in Italia, né in Argentina", twitta Batigol. "La mia unica intenzione è vivere in un mondo migliore in cui la gente possa ottenere e godersi ciò che merita con gli sforzi e i sacrifici in ambito professionale e lavorativo. Sono sempre disponibile a collaborare dove può essere utile – conclude – ma in nessun modo vorrei occupare un ruolo di potere che dovrebbero ricoprire solo coloro che si sono preparati per ottenerlo e che hanno i titoli necessari". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web ...

