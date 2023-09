Batistuta | “Non mi candido a sindaco di Firenze Non faccio politica”

(Di giovedì 7 settembre 2023) La notizia di Gabriel Omarcome possibile nuovo candidato adella città diaveva fatto rapidamente il giro d’Italia e non solo. Diventata via via sempre più rilevante, è toccato all’esx attaccante di Fiorentina e di Roma mettere quiete e smentire del tutto la notizia attraverso un messaggio pubblicato sui suoi profili social. Queste le parole di: “Voglio smentire la notizia che mi vede come possibile candidato. Nonné in Italia né in Argentina. Non voglio trovarmi in alcun modo in una posizione di potere che dovrebbe essere occupata solo da coloro che sono stati adeguatamente preparati e con sufficiente merito per meritarselo“. SportFace.

L'effetto di Lukaku alla Roma può essere lo stesso che ha avuto in quella città, Ve lo ... Lukaku, in coppia con Dybala può portare Mourinho in zona Scudetto, poiso se riusciranno a ...L'effetto Lukaku alla Roma può essere lo stesso che ha avutoin quella città. Ve lo ... Io dico che Lukaku, in coppia con Dybala, può portare Mourinho in zona scudetto, poiso se ...Nelle ultime ore si parla della possibile candidatura di Gabriel Omara sindaco di Firenze. Batigol, vero e proprio idolo della Viola,è, però, l'unico ex calciatore ad aver tentato la carriera politica. Da Damiano Tommasi ad Andriy Shevchenko, passando ...

Il centrodestra vuole Batistuta sindaco di Firenze La Lega: «Non è un'opzione» Corriere Fiorentino

Il “Re Leone” mette da parte le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni e smentisce con un tweet sul suo profilo social Recentemente è emersa l’ipotesi di vedere Gabriel Omar Batistuta come ...A negare la candidatura in realtà, scrive il Corriere Fiorentino, ci avevano già pensato i responsabili locali e regionali di Lega e Fratelli d'Italia: Batistuta, che non ha mai avuto esperienze ...